16.02.2020 (11:45)

Российские военнослужащие в Киргизии приняли участие в школьном литературном вечере, посвященном творчеству Сергея Есенина

Военнослужащие объединенной российской военной базы «Кант», дислоцированной в Киргизии, приняли участие в памятном вечере, посвященном творчеству Сергея Есенина в средней школе села Рот-Фронт Иссык-Атинского района по приглашению преподавателей учреждения.

Для военнослужащих был организован концерт художественной самодеятельности. Ученики школы показали танцевальные номера в национальных костюмах народов, проживающих в Киргизии. Затем военнослужащим была показана видео презентация, подготовленная старшеклассниками школы, об основных этапах творчества Сергея Есенина.

Завершился вечер прочтением лучших сочинений школьников на тему творчества русского поэта и самых знаковых стихотворений Сергея Есенина.

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