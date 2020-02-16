16.02.2020 (11:30)

Российские военнослужащие в Таджикистане провели соревнования по стрельбе из пистолета Макарова

На полигоне Ляур российские военнослужащие 201 военной базы в Таджикистане провели соревнования по стрельбе из пистолета Макарова.

В турнире приняли участие более 100 военнослужащих, разделенных на две категории — мужчины и женщины. Согласно регламенту, участники состязались как в личном, так и в командном зачетах. Военнослужащие выполняли стрельбу с места по неподвижной цели, дальность до которой составляла 25 метров. Результат участника складывался из трёх зачётных выстрелов.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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