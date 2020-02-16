16.02.2020 (11:15)

Торжественное мероприятие, посвященное выводу Советских войск из Афганистана, прошло в Уфе

В Уфе прошло торжественное мероприятие, посвященное выводу Советских войск из Афганистана.

Митинг у мемориала Скорбящая мать начался с минуты молчания, после чего все присутствующие возложили цветы и венки.

В мероприятии приняли участие военный комиссар Башкирии Игорь Харченко, заместитель премьер-министра Правительства Ирек Сагитов, инспектор Центрального военного округа Владимир Трофимов, представители военкомата, ветераны боевых действий, родственники погибших в локальных конфликтах военнослужащих, представители общественных организаций, юнармейцы.

«Сегодня хочу всем ветеранам, кто прошёл этот страшный путь в Афганистане, пожелать крепкого здоровья. Это история, это наша история. И кто, как не вы расскажите подрастающему поколению всю сущность, все преграды, все тяготы войны. Счастья, теплоты в доме и всего хорошего вам и вашим близким»- поделился военный комиссар региона Игорь Харченко.

Справочно:

Всего за период с 25 декабря 1979 года по 15 февраля 1989 года в войсках, находившихся на территории Афганистана, прошли военную службу более 9 000 солдат и офицеров из Республики Башкортостан, более 300 из них погибло, 6 человек пропало без вести.



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