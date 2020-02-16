16.02.2020 (10:45)

Российские военнослужащие в Приднестровье почтили память воинов, погибших в боевых действиях за пределами России

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) почтили память советских войск, выполнявших интернациональный долг в Демократической Республике Афганистан.

Торжественное построение было открыто исполнением государственного Гимна и выносом Боевого знамени соединения. Почтить память воинов, выполнявших интернациональный долг за пределами Отечества и возложить цветы к мемориальному комплексу, который расположен на территории военного городка ОГРВ ПРРМ, пришли около 1000 человек, которые совместно с военнослужащими возложили цветы к могиле неизвестного солдата.

Памятные мероприятия завершились на территории штаба ОГРВ ПРРМ, где представители руководства Приднестровского региона и общественные организации, а также российские военнослужащие и члены их семей, возложили цветы к памятной доске Александра Лебедя. Генерал-лейтенант Лебедь А.И. являлся непосредственным участником боевых действий в Афганистане, а в период с 1992 по 1995 год являлся командующим 14-ой гвардейской общевойсковой армии. Оперативная группа российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова является правопреемницей 14-ой гвардейской общевойсковой армии.



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