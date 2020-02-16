На Сахалине состоялся показ фильма «Экипаж» для военнослужащих ВВО

16.02.2020 (10:30)

Сегодня в рамках взаимодействия с ГАУК «Кинодосуговое объединение» города Южно-Сахалинска для военнослужащих трех воинских частей Восточного военного округа на острове Сахалин был организован показ фильма «Экипаж».

Киносеанс посетили около 100 военнослужащих, проходящих военную службу по призыву. Также кинофильм посмотрели юнармейцы Сахалинской области, члены семей военнослужащих армейского корпуса ВВО.

Художественный фильм «Экипаж», вышедший в прокат в 1979 г. вошел в список 100 фильмов, рекомендованных к просмотру военнослужащими российской армии. Кинокартина заняла шестое место проката в 1980 году — это более 71,1 миллиона зрителей. Фильм состоит из двух частей, совершенно разных по жанру, но логично дополняющих друг друга.