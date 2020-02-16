16.02.2020 (11:00)

Более 500 военнослужащих и 50 единиц боевой и специальной техники приняли участие в тактическом учении подразделений отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения из Ульяновска

В период с 11 по 15 февраля с.г., вблизи поселка Дмитриево-Памряськино и на полигоне «Поливна» Ульяновской области, прошло тактическое учение подразделений Ульяновского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения, в ходе которого десантники выполнили учебно-боевую задачу по уничтожению незаконных вооруженных формирований, с использованием современной бронетанковой техники БМД-4М, БМД-2КУ, самолеты военно-транспортной авиации ИЛ-76 и беспилотные летательные аппараты (Орлан-10).

По легенде учения подразделения соединения были приведены в высшие степени готовности и сосредоточились в исходном районе для десантирования, где провели мероприятия подготовки к выполнению специальных задач.

После совершения марша на аэродром «Ульяновск-Восточный» подразделения осуществили подготовку вооружения и военной техники к погрузке в самолеты, погрузку техники и личного состава в самолеты для дальнейшего десантирования в тыл условного противника.

В назначенное время личный состав и техника десантировались, захватив важный стратегический объект и перешли к его удержанию.

На следующем этапе подразделения совершили маневр к нефтеперерабатывающему заводу, захваченному незаконными вооруженными формированиями, в ходе которого уничтожили вновь выявленный объект противника. На этом этапе была отработана боевая стрельба роты в наступлении.

Выполнив ближайшую задачу, подразделения перешли к удержанию указанного объекта, с целью осуществления контроля нефтедобычи в регионе.

В ходе учения были задействованы 6 самолетов военно-транспортной авиации ИЛ-76мд, более 50 единиц боевой и специальной техники, среди котороых современные боевые машины десанта (БМД-4М, БМД-2КУ), расчеты БпЛА Орлан-10, отделение батареи противотанковых управляемых ракет (ПТУР), инженерно-штурмовое отделение и снайперские пары.

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