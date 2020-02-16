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16.02.2020 (10:20)

Психологи 49-й общевойсковой армии ЮВО с начала текущего года провели около 100 мотивационных тренингов

Психологи 49 общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) с начала текущего года провели около 100 различных групповых и индивидуальных тренингов с военнослужащими, направленными на повышение морально-психологического климата в воинских коллективах.

Объем работы военных психологов существенно возрастает в связи с постоянным ростом числа граждан, желающих поступить на военную службу по контракту в соединения ЮВО.

В течение 2019 года психологические проверки и тестирования прошли около 10 тыс. военнослужащих, на их основании были составлены персональные рекомендации командирам подразделений по организации учебно-тренировочного процесса.

Кроме того, для эмоциональной разгрузки военнослужащих, помощи при адаптации в новом коллективе в пунктах постоянной дислокации, на различных учениях и маршах в течение всего года будут функционировать мобильные пункты психологической работы.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Психологи
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