16.02.2020 (10:15)

Курсанты Военно-медицинской академии успешно выступили на Всероссийской научно-практической конференции «Медицинская весна - 2020»

На площадке Первого МГМУ им. И.М. Сеченова состоялся финал Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Медицинская весна – 2020» в рамках Международного медицинского форума «Вузовская Наука. Инновации». Конференция проходила в ознаменование Дня российской науки.

На отборочном этапе было подано 864 проекта из 43 медицинских ВУЗов страны, по итогам которого выявлены 84 финалиста в 14 различных секциях.

Курсанты 5 курса Военно-медицинской академии Маркин Кирилл Валерьевич и Тёмный Александр Васильевич заняли 1 и 2 места в итоговом заседании секции «Неврология». Они выступили с докладами о результатах использования новейших методик нейровизуализации у неврологических пациентов, применяемых в академии.

Курсанты 6 курса Сизова Дарья Тимофеевна и Чайкина Маргарита Алексеевна также прошли в финал конференции на секции «Профилактическая среда» и были отмечены жюри в лучшую сторону за освещение вопросов токсикологии.



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