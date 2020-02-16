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16.02.2020 (10:10)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели день открытых дверей в музее Боевой Славы

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели День открытых дверей в музей Боевой Славы.

В День открытых дверей в музей Боевой Славы ОГРВ ПРРМ пришли более 200 посетителей, среди которых были ветераны Афганской войны, юнармейцы и местные жители.

В музее гостям представили зал посвященный событиям войны в Афганистане. В ходе экскурсии военнослужащие ОГРВ ПРРМ продемонстрировали оружие, экипировку, и газеты времен Афганской войны.

Мероприятие было посвящено 31-ой годовщине вывода советских войск из Демократической Республики Афганистан.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Юнармия , Музеи
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