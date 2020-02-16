16.02.2020 (10:00)

Специалисты Военно-медицинской академии приняли участие в Международной конференции «3D-технологии в медицине»

Специалисты Военно-медицинской академии им. С.М.Кирова приняли участие в Международной конференции «3D-технологии в медицине», которая прошла в Федеральном центре нейрохирургии в Тюмени.

Конференцию посетили около 100 человек, в том числе специалисты из Франции, Аргентины, Испании, Доминиканской Республики и ряда российских городов: Санкт-Петербурга, Мурманска, Ростова-на-Дону, Краснодара, Челябинска, Екатеринбурга, Тюмени.

Военно-медицинскую академию на научном форуме представляли Академик РАН Г.А. Софронов и старший научный сотрудник НИО (экспериментальной медицины) НИЦ ВМедА имени С.М. Кирова подполковник медицинской службы В.Н. Адаменко, которые непосредственно прослушали все доклады и обменялись опытом работы с участниками конференции. Выступление докладчиков международной конференции транслировалось в Центре координации медицинского обеспечения МО РФ для научных сотрудников научно-исследовательского центра академии и операторов научной роты ВМедА.

Участникам конференции была предоставлена возможность ознакомиться со всеми этапами создания 3D-моделей, было показано современное оборудование – 3D-принтеры, компьютеры, программное обеспечение, макеты костей и прототипы медицинских инструментов. Два дня конференции позволили наладить деловые отношения с опытными и креативными специалистами в области 3D-технологий нашей страны.

Фото и видеоматериалы конференции были направлены операторам испытательной лаборатории биомедицинских и аддитивных технологий 3 научной роты Военного инновационного технополиса «ЭРА» для использования при проведении плановых научных работ.

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