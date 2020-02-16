16.02.2020 (09:20)

В Гюмри прошел День здоровья для военнослужащих России и Армении

Военнослужащие и члены их семей российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, и Министерства обороны Армении, приняли участие в спортивном празднике здоровья и дружбы двух стран.

На площадках филиала военно-патриотического парка «Патриот» в военных городках Гюмрийского гарнизона в праздничном спортивном мероприятии приняли участие более 300 военнослужащих, представителей силовых структур двух стран и члены их семей.

Военнослужащие соревновались в перетягивании каната, спортивной эстафете, лыжном марафоне на трассе протяженностью 15 км и мини-футболу.

Воспитанники Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» и кадетских классов Армении состязались в первенстве по пейнтболу с применением холостых патронов и средств имитации. Участники состязания проявили свое мастерство по поиску, стрельбе желатиновыми шариками с яркой краской и захвату флага условного противника.

Завершилось спортивное мероприятие динамическим показом военной техники соединения ЮВО, стрельбой в тире из мелкокалиберных винтовок, угощением полевой «солдатской» кашей и чаем с блинами.

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