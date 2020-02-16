16.02.2020 (09:10)

В Волгоградском гарнизоне ЮВО вручили удостоверение к ордену «Красная звезда» дочери бойца Красной армии

В Волгоградском гарнизоне Южного военного округа (ЮВО) состоялась торжественная передача Военным комиссариатом г. Серафимович, Серафимовичского и Клетского районов Волгоградской области удостоверения к ордену «Красная звезда» дочери младшего сержанта красной армии Александра Андреевича Козлова.

Командир отделения автоматчиков 34-го гвардейского стрелкового полка прославленной 13-й гвардейской стрелковой дивизии генерала Александра Родимцева Александр Андреевич Козлов, участвуя в боях за Сталинград с 19 сентября по 4 ноября 1942 года, проявил мужество, стойкость и отвагу. За 50 суток обороны он, умело руководя своим подразделением, отразил до 7 атак немцев, нанеся врагу боевые потери. Лично участвуя во всех боях, уничтожил 11 неприятельских солдат и офицеров.

Удостоверение внучке погибшего солдата вручил Военный комиссар г. Серафимович, Серафимовичского и Клетского районов Волгоградской области Станислав Бабкин.

Военный комиссариат Волгоградской области ЮВО продолжает поиск военнослужащих, которым в силу обстоятельств не были вручены заслуженные награды. Большую помощь в реализации наградных решений оказывает электронный ресурс «Подвиг народа» на сайте Минобороны России.

Справочно:

Козлов Александр Андреевич, 1915 года рождения, уроженец Ростовской области Боковского района, х. Старые Земцы, умер от ран 13.11.1942 года, перезахоронен в братскую могилу п. Великий Октябрь, Среднеахтубинского района, Волгоградской области.

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