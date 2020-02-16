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16.02.2020 (09:55)

В рамках комбинированного марш-броска команд ВДВ в честь 75-летия Великой Победы и 90-й годовщины со Дня образования Воздушно-десантных войск, Камышинские десантники прибыли в г. Новомосковск Тульской области

По окончании торжественных мероприятий в п. Первомайском Тамбовской области, десантники Камышинского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения, в соответствии с установленным маршрутом, прибыли
в г. Новомосковск Тамбовской обл., где во взаимодействии с администрацией города, общественными и ветеранскими организациями, общеобразовательными учреждениями был организован теплый прием команды-участницы у стелы города.

В Новомосковске десантники приняли участие в городском митинге, приуроченном к 31-й годовщине вывода Советских войск из Афганистана и, совместно с представителями администрации города, общественными организациями и юнармейскими движениями возложили цветы к памятнику воинам Афганцем.

По окончании мероприятия гвардейцы-десантники продемонстрировали перед жителями и гостями города показательные выступления с элементами рукопашного боя. В здании дома культуры провели выставку современных образцов экипировки и парашютных систем специального назначения, провели ряд агитационных мероприятий с юнармейцами, учащимися средних общеобразовательных школ и студентами на тему: «Военная служба по контракту — твой выбор!», а также были проведены уроки мужества.

Уже сегодня десантники из Камышина проведут комплекс военно-патриотических и культурно-массовых мероприятий в г. Серпухов Московской области.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-десантные войска
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