16.02.2020 (09:30)

Преодолев более 1000 километров, в рамках комбинированного марш-броска команд ВДВ в честь 75-летия Великой Победы и 90-й годовщины со Дня образования Воздушно-десантных войск, команда Ивановского гвардейского соединения ВДВ прибыла в г. Дубну Московской области

Костромские и Ивановские десантники, преодолев, в рамках комбинированного марш-броска более 1000 километров, достигли города Дубна Московской области, попутно побывав в городах Кострома, Ярославль, Рыбинск, Вологда и Череповец.

За время совершения марш-броска, в команде произошло одно существенное изменение. Теперь в составе команды стало на одного участника больше. В состав команды вошла девушка, гвардии лейтенант Анастасия Кузнецова – выпускница Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф.Маргелова 2019 года. В настоящее время офицер проходит службу в Ивановском гвардейском парашютно-десантном полку. Благодаря своей настойчивости, она смогла убедить командира соединения в огромной важности ее участия в марш-броске как для нее, так и для соединения. И теперь, оставшиеся до финиша 200 километров она пройдёт вместе с остальными участниками марш-броска.

На подходе к городу Ивановских и Костромских десантников встретили представителя ветеранских и общественных организаций десантной направленности, которые, в последствии, оказали содействие в размещении команды в одном из пансионатов города, где все участники марш-броска смогли высушить обмундирование и передохнуть перед запланированными мероприятиями.

Горожане тепло приветствовали участников комбинированного марш-броска.

Десантники возложили цветы и провели торжественный митинг у мемориала Воинской Славы. Все желающие смогли ознакомиться с выставкой современного стрелкового оружия, экипировки и средств десантирования. Во дворце культуры «Одинцово» представители соединения провели уроки мужества с учащимися общеобразовательных заведений и жителями города. Ансамбль соединения «Синева» выступил с концертной программой перед жителями и гостями г. Дубны, разведчики показали мастер класс по рукопашному бою и владению холодным оружием.

Жители города с благодарностью обращались к десантникам за незабываемое мероприятие.

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