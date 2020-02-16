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16.02.2020 (09:00)

На Камчатке стартовал отборочный этап конкурсов военных инженеров

На Камчатке в соединениях и воинских частях Войск и сил на Северо-востоке России в рамках подготовки к Всеармейскому этапу «АрМИ-2020» стартовали отборочные этапы конкурсов профессионального мастерства «Безопасный маршрут» и «Инженерная формула».

На полигоне инженерной подготовки военнослужащие продемонстрируют свое мастерство и навыки по обезвреживанию взрывных устройств, отработают действия по ведению инженерной разведки местности, в том числе на наличие минных заграждений.

Специалисты инженерных подразделений морской пехоты и морской инженерной службы ОКВС, используя путепрокладчики БАТ-2 выполнят восстановление участка пути и отработают норматив по засыпке траншеи.

Расчеты инженерных машин разграждения ИМР-2 проделают проходы в минных заграждениях и при помощи ковша-манипулятора устранят препятствие из горящих бревен.

При проведении отборочного этапа военные инженеры также сдадут зачеты по специальной и физической подготовке. Лучшие расчеты получат возможность выступить на окружном этапе соревнований.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
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Метки:
Инженерная формула , Тихоокеанский флот
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