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16.02.2020 (08:49)

В Севастополе на территории парка «Патриот» прошла военно-тактическая игра «Щит и меч» с участием юнармейцев

В Севастополе более 100 участников Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» приняли участие в спортивной военно-тактической игре «Щит и меч».

В ходе игры юнармейцы обустроили полевой лагерь, выполнили стрельбы из пневматической винтовки и попробовали свои силы в метании гранаты на дальность и точность.

Юные патриоты состязались в преодолении навесной переправы и полосы препятствий в составе отделений, приняли участие в соревновании санитаров и смотре-конкурсе на лучшее исполнение строевых песен.

Спортивная военно-тактическая игра «Щит и меч» была проведена на территории строящегося филиала парка «Патриот» Минобороны России на историческом месте 30-й береговой батареи.

После игры для юнармейцев в Доме офицеров Черноморского флота был организован праздничный концерт «Святое дело – Родине служить» с участием детских творческих коллективов и отдельных исполнителей.

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
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Метки:
Юнармия , Черноморский флот
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