16.02.2020 (08:33)

Псковские десантники и военнослужащие ССО из Республики Беларусь провели занятия по огневой подготовке в рамках боевого слаживания подразделения

В рамках боевого слаживания подразделения, состоящего из военнослужащих Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения Воздушно-десантных войск и сил специальных операций Республики Беларусь, проведены занятия по огневой подготовке.

Сегодня подразделения двух государств провели занятия по огневой подготовке на нескольких учебных точках. На 1 учебной точке военнослужащие приводили оружие к нормальному бою. На следующих учебных точках десантники выполнили упражнения практических стрельб из снайперской винтовки СВД, автоматов АК-74М и гранатомёта РПГ-7.

На учебных местах руководители занятий показали особенности практической стрельбы и отработали их на практике с военнослужащими.

В течении этой недели псковские десантники отработают совместные тактические действия на полигоне «Струги Красные» и площадке приземления «Кислово».

Всего в учении будет задействовано более 400 военнослужащих, около 100 единиц боевой техники Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения и военнослужащих соединения ССО Республики Беларусь.

Кроме того, в учении задействованы 2 вертолета Ми-24 и 8 вертолетов Ми-8 АМТШ Западного военного округа, а также 4 самолета Ил-76мд Военно-транспортной авиации ВКС России.

Первое в 2020 году совместное российско-белорусское тактическое учение Воздушно-десантных войск России и сил специальных операций вооруженных сил Республики Беларусь (ССО РБ) пройдут в период с 18 по 21 февраля на полигонах «Струги Красные» и «Завеличье» в Псковской области под руководством командира Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения гвардии генерал-майора Игоря Каплия.

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