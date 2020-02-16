16.02.2020 (08:24)

Десантники из Ивановского воздушно-десантного соединения ВДВ отработали прыжки с парашютом из самолета Ил-76

В Ивановском воздушно-десантном соединении проходят плановые занятия по боевой подготовке в рамках нового периода обучения 2020 г. Особое внимание при этом уделяется подготовке вновь прибывшего молодого пополнения.

Пройдя курс воздушно-десантной подготовки в парашютно-десантном полку, молодая гвардия получила боевое крещение небом совершив два прыжка с парашютом из самолёта АН-2 в январе.

Серьезным испытанием для молодых военнослужащих сегодня стало совершение первого прыжка с парашютом из самолета Ил-76.

Гвардейцы отработали десантирование в непрерывном потоке, с интервалом отделения 0.7 секунды на скорости воздушного судна более 350 километров в час.

В ходе годичного срока военной службы каждый военнослужащий в среднем совершает по 4-6 прыжков с парашютом из самолетов военно-транспортной авиации различных типов.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице