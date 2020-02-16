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16.02.2020 (08:09)

Мировая звезда профессионального бокса в преддверии Дня защитника Отечества провел акцию здоровья и спорта для военнослужащих бригады управления общевойсковой армии ЗВО в Воронеже

Мировая звезда профессионального бокса Руслан Проводников в преддверии Дня защитника Отечества провел спортивно-массовые мероприятия в рамках акции здоровья и спорта для военнослужащих бригады управления общевойсковой армии Западного военного округа в Воронеже.

В рамках проведения спортивно-массовых мероприятий и акции здоровья и спорта российский боксер познакомился с военнослужащими соединения управления, рассказал о себе и после чего провел с ними тренировку, которая включала в себя общеразвивающие упражнения, бег на короткие дистанции, отработка ударов руками и боксерское упражнение «бой с тенью».

В заключении Руслан Проводников поблагодарил командование соединения за приглашение и прочитал военнослужащим ряд четверостиший и отдельно пообщался с желающими.

Справочно:

Руслан Михайлович Проводников  — российский боксёр-профессионал, выступавший в первой полусредней весовой категории. Чемпион мира по версии WBO (2013—2014).

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Спорт , Западный военный округ
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