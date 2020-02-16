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16.02.2020 (07:50)

В Таманской дивизии ЗВО прошли специально-тактические занятия с Юнармейцами

В Подмосковье на базе Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа прошли специально-тактические занятия с участниками молодежного движения «Юнармия».

В ходе занятий школьникам рассказали про виды современного стрелкового оружия, автоматов АК-12, пулеметов ПКТ и продемонстрировали правильность обращения с ним. Военнослужащие провели для юных патриотов показательный штурм захваченного здания, а у самых смелых была возможность присоединиться к штурмовой группе и увидеть действия профессионалов, непосредственно в работе.

В занятиях приняло участие около 80 юнармейцев и более 40 военнослужащих Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Юнармия , Западный военный округ
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