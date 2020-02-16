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16.02.2020 (07:39)

Сотрудники военных комиссариатов Псковской области оцифровали 253410 документов для мемориального комплекса «Дорога памяти»

Сотрудники военных комиссариатов Псковской области оцифровали 253410 документов об участниках Великой Отечественной войны для увековечивания в мемориальном комплексе «Дорога памяти», из них 8722 – с фотографиями.

Работа по сбору и оцифровке сведений организована во всех муниципальных комиссариатах области. Граждане приносят фотографии, письма с фронта, наградные документы, книжки красноармейцев, «похоронки» и другие материалы, связывающие родных и близких людей с Великой Отечественной войной.  

Все данные переводятся в цифровой формат и отправляются для наполнения информационного массива мемориального комплекса «Дорога памяти».

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ
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