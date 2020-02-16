16.02.2020 (06:26)
В Благовещенске состоялись памятные мероприятия, посвященные выводу советских войск из Афганистана
В городе Благовещенск Амурской области состоялись памятные мероприятия, посвященные 31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.
На них был организован митинг с возложением венков и цветов к монументу воинам-интернационалистам. В проведении действий по отданию воинских почестей участвовал почетный караул Дальневосточного ВОКУ, оркестр и другие военнослужащие гарнизона.
На территории Амурской области проживает около 800 ветеранов войны в Афганистане. Многие из них активно участвуют в военно-патриотическом воспитании молодежи. Часть воинов-афганцев продолжает работать в военных комиссариатах, ДВОКУ и других силовых ведомствах региона, передавая свой опыт сослуживцам.
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