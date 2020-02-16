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16.02.2020 (06:09)

Урок мужества провели военнослужащие Приморской общевойсковой армии Восточного военного округа

Военнослужащие и гражданский персонал соединения связи общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Приморском крае провели очередной «Урок мужества».

Сегодня в средней общеобразовательной школе № 31 собралось порядка 150 юнармейцев 5 и 6 классов. С ними офицеры провели занятия на тему: «Афганистан застыл в последнем шаге», который был посвящен Дню вывода советских войск из республики Афганистан.

Молодые воспитанники узнали о героическом подвиге советского летчика Сергея Соколова. Его поступок  - это своеобразный вклад в воспитание будущих поколений патриотов.

Сергей Александрович Соколов российский летчик, является Героем Российской Федерации. 25 апреля 1984 года его самолет при выполнении боевой задачи был сбит ПЗРК противника.  Летчик катапультировался и более часа вел бой, уничтожив при этом около 20 моджахедов.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Юнармия , Восточный военный округ
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