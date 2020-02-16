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16.02.2020 (06:00)

Юнармейцы Сахалина соревновались в военно-спортивной игре «Служить России»

В столице Сахалинской области состоялась военно-спортивная игра с юнармейскими клубами региона. В ней приняло участие более 150 ребят в составе 15 команд от общеобразовательных учреждений области.

В течение трех дней юные патриоты соревновались в военно-прикладных конкурсах. В частности, ребята соревновались в разборке и сборке автомата Калашникова, оказании первой медицинской помощи условно пострадавшим, интеллектуальных конкурсах на знание военной истории. Основную роль в организации и проведении этапов конкурса исполняли военнослужащие Восточного военного округа.

В завершении мероприятия разведчики округа провели показательные выступления с демонстрацией рукопашного боя. Лучшие команды были отмечены грамотами и ценными подарками.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Юнармия , Восточный военный округ
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