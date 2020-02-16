16.02.2020 (05:44)

В Еврейской автономии почтили память погибших в Волочаевском сражении Гражданской войны

В поселке Волочаевка Еврейской автономной области состоялось памятное мероприятие, посвященное 98-летней годовщине Волочаевского сражения Гражданской войны.

В мероприятии приняли участие представители военного комиссариата, военнослужащие ВВО, юнармейцы и общественность региона.

На вершине сопки Июнь-Корань присутствующие отдали дань памяти воинам. Под траурную мелодию военного оркестра прибывшие возложили венки и цветы к братской могиле 118 погибших бойцов, после чего состоялся митинг.

После памятного митинга в школе села Волочаевка состоялась презентация книги «Бессмертие имен земли Волочаевской», изданной на средства фонда Президентских грантов.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице