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16.02.2020 (05:44)

В Еврейской автономии почтили память погибших в Волочаевском сражении Гражданской войны

В поселке Волочаевка Еврейской автономной области состоялось памятное мероприятие, посвященное 98-летней годовщине Волочаевского сражения Гражданской войны.

В мероприятии приняли участие представители военного комиссариата, военнослужащие ВВО, юнармейцы и общественность региона.

На вершине сопки Июнь-Корань присутствующие отдали дань памяти воинам. Под траурную мелодию военного оркестра прибывшие возложили венки и цветы к  братской могиле 118 погибших бойцов, после чего состоялся митинг.

После памятного митинга в школе села Волочаевка состоялась презентация книги «Бессмертие имен земли Волочаевской», изданной на средства фонда Президентских грантов.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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