16.02.2020 (05:44)
В Еврейской автономии почтили память погибших в Волочаевском сражении Гражданской войны
В поселке Волочаевка Еврейской автономной области состоялось памятное мероприятие, посвященное 98-летней годовщине Волочаевского сражения Гражданской войны.
В мероприятии приняли участие представители военного комиссариата, военнослужащие ВВО, юнармейцы и общественность региона.
На вершине сопки Июнь-Корань присутствующие отдали дань памяти воинам. Под траурную мелодию военного оркестра прибывшие возложили венки и цветы к братской могиле 118 погибших бойцов, после чего состоялся митинг.
После памятного митинга в школе села Волочаевка состоялась презентация книги «Бессмертие имен земли Волочаевской», изданной на средства фонда Президентских грантов.
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