16.02.2020 (05:33)

В столице Республики Бурятия у мемориала «Черный тюльпан» состоялся митинг, посвященный 31-летию вывода Советских войск из Афганистана

В городе Улан-Удэ у мемориала «Черный тюльпан» состоялся митинг, посвященный 31-летию вывода Советских войск из Афганистана.

Митинг начался с минуты молчания, после чего все присутствующие возложили цветы и венки к мемориалу.

Почтить память воинов-афганцев пришли ветераны, родные и близкие погибших военнослужащих. Так же в митинге приняли участие командующий общевойсковым объединением генерал-майор Валерий Солодчук, администрация города Улан-Удэ, юнармейцы и военнослужащие соединений Восточного военного округа, дислоцированных в Республике Бурятия.

Генерал-майор Валерий Солодчук поздравил ветеранов-афганцев с годовщиной вывода Советских войск из Афганистана. Он отметил, что подвиг каждого бойца навечно останется в памяти Отечества.

На мемориальном комплексе «Ровесникам, ушедшим в бой», его еще называют «Черный тюльпан», увековечены имена 28 земляков, навсегда оставшихся в афганских горах.

Справочно:

Вывод советских войск из Афганистана начался 15 мая 1988 года, в соответствии с заключёнными 14 апреля 1988 года Женевскими соглашениями о политическом урегулировании положения вокруг ДРА. Советский Союз обязался вывести свой контингент в девятимесячный срок, то есть до 15 февраля 1989 года, причём половина войск должна была быть выведена в течение первых 3-х месяцев, то есть до 15 августа 1988 года. Из Бурятии в Афганистан призвали 2,5 тысячи солдат и офицеров. 24 человека погибли, двое военнослужащих считаются без вести пропавшими.

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