16.02.2020 (05:26)

В общевойсковом объединении Восточного военного округа в Забайкалье завершился конкурс связистов «Уверенный прием – 2020»

В соединении связи общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Забайкальском крае, завершился отборочный этап конкурса специалистов связи «Уверенный прием».

В полевых условиях военнослужащие бригады выполнили задачи и нормативы по развёртыванию, работе, перемещению современных аппаратных станций и комплексов связи.

Проведение первого этапа конкурса показало, что военнослужащие с легкостью справляются с освоением новых образцов современной техники связи, постоянно совершенствуют свои теоретические знания и умело применяют их на практике, обеспечивая качественную, непрерывную и бесперебойную связь.

По итогам первого этапа соревнования «Уверенный приём-2020» лучшему экипажу соединения будет предоставлена честь побороться за призовые места на следующем этапе Всероссийского конкурса «Уверенный приём – 2020».

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