16.02.2020 (05:26)
В общевойсковом объединении Восточного военного округа в Забайкалье завершился конкурс связистов «Уверенный прием – 2020»
В соединении связи общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Забайкальском крае, завершился отборочный этап конкурса специалистов связи «Уверенный прием».
В полевых условиях военнослужащие бригады выполнили задачи и нормативы по развёртыванию, работе, перемещению современных аппаратных станций и комплексов связи.
Проведение первого этапа конкурса показало, что военнослужащие с легкостью справляются с освоением новых образцов современной техники связи, постоянно совершенствуют свои теоретические знания и умело применяют их на практике, обеспечивая качественную, непрерывную и бесперебойную связь.
По итогам первого этапа соревнования «Уверенный приём-2020» лучшему экипажу соединения будет предоставлена честь побороться за призовые места на следующем этапе Всероссийского конкурса «Уверенный приём – 2020».