15.02.2020 (21:47)

Команда Новороссийского десантно-штурмового горного соединения прибыла в город Суворов

В рамках масштабного комбинированного марш-броска команд Воздушно-десантных войск, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 90-летию со дня образования Воздушно-десантных войск, десантники Новороссийского десантно-штурмового горного соединения прибыли в город Суворов Тульской области.

Мероприятие началось с возложения венков и цветов к вечному огню, после чего прошел торжественный митинг с участием командования соединения, представителей органов государственной власти и местного самоуправления. На дворцовой площади десантники показали приемы армейского рукопашного боя с оружием и без него. Также выступил с репертуаром военных песен оркестр гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка, были проведены выставки образцов стрелкового вооружения, средств десантирования и экипировки воина-десантника.

Вокально-инструментальная группа «Синева» совместно с художественным коллективом выступили с концертной программой во «Дворце культуры».

На данный момент команда Новороссийского гвардейского десантно-штурмового (горного) соединения преодолела более 1500 километров. Следующий пункт, в котором десантники проведут торжественно-патриотические акции, будет город Малоярославец.

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