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15.02.2020 (21:25)

Гвардейцы Псковского соединения ВДВ провели памятные мероприятия в городе Ржев

Десантники из Псковского гвардейского соединения ВДВ, в рамках марш-броска комбинированным способом провели в Городе воинской славы Ржев комплекс военно-патриотических мероприятий.

На главной площади Ржева гвардейцы-десантники провели торжественный митинг, на котором провели показательные выступления с приемами рукопашного боя. Свои песни исполнили участники художественного коллектива ВИА «Голубые молнии».

От лица администрации выступила заместитель главы города Ржева по социальным вопросам Елена Ямщикова, которая пожелала успехов и поблагодарила десантников за ратную службу.

Общая протяженность маршрута марш-броска комбинированным способом составляет более 840 км.

Позади у команды города Остров, Опочка, Бежаницы. За оставшуюся часть маршрута, десантники псковского гвардейского соединения посетят города: Великие Луки, Нелидово, Ржев, Шаховская. Завершат свой марш-бросок 19 февраля в городе-герое Москва, на площади у Вечного огня в Парке Победы на Поклонной горе, где состоится чествование участников комбинированного марш-броска.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-десантные войска
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