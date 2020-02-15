15.02.2020 (21:15)

В рамках комбинированного марш-броска в честь 75-й годовщины Великой Победы и 90-летия ВДВ Ульяновские десантники провели комплекс военно-патриотических мероприятий в одном из городов Золотого кольца России – Суздале

В рамках проведения комбинированного марш-броска, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и 90-летию образования Воздушно-десантных войск, стартовавшего 1 февраля текущего года в 8 регионах страны, военнослужащие Ульяновского гвардейского десантно-штурмового соединения, прошли уже 1200 километров российских просторов и прибыли в город Суздаль. Это восьмая точка на карте маршрута десантников.

Гвардейцы «крылатой пехоты» преодолели сложный маршрут в непростых погодных условиях, преодолевая расстояния на лыжах, а на наиболее сложных участках местности и в местах отсутствия снежного покрова в пешем порядке.

Город приветствовал участников марш-броска в городском сквере у мемориала «Вечный огонь». Десантники вместе с юнармейцами и кадетами возложили цветы к памятникам «Героям Великой Отечественной войны» и «Воинам-интернационалистам», павшим при исполнении воинского долга. По окончании возложения состоялся торжественный митинг, посвященный памяти павших героев Великой Отечественной Войны и 31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, в котором приняли участие представители командования Ульяновского соединения, глава администрации города Суздаль, руководители ветеранских и общественных организаций, жители и гости города.

Выступая на торжественном митинге, заместитель командира Ульяновского соединения ВДВ по военно-политической работе гвардии подполковник Андрей Сахаров отметил: «Для нас, действующих военнослужащих Воздушно–десантных войск 31-й отдельной гвардейской десантно–штурмовой бригады очень значимо и очень почётно оказаться на данном мероприятии. Мы у вас в городе оказались не случайно. У нас проходит комбинированный марш – бросок, согласно решения командующего ВДВ, генерал-полковника Сердюкова Андрея Николаевича мы посещаем ряд Российских городов. Целью марш-броска является отдание дани уважения дедам, прадедам и всем ветеранам, которые, не жалея своей жизни защищали наше Отечество».

Также перед собравшимися выступил глава администрации города Суздал Сергей Сахаров: «Уважаемые друзья, воины-интернационалисты, Афганцы, ветераны, матери погибших сыновей, вспомним Афган. Молодые, конечно, знают эту страшную историю только по фильмам по рассказам своих старших братьев и отцов, но что такое для нашей, тогда еще страны – Советского Союза, Афганская война? Это 9 страшных лет, это 1 месяц и ровно 8 дней, это 620 тысяч наших военнослужащих, которые за это время служили и воевали в Афганистане. Из этих 620 тысяч, 15 тысяч уже никогда не вернуться. Мы помним этих ребят, их имена увековечены на досках памяти и на памятнике в честь погибших в Афгане и в других локальных войнах…»

По окончании мероприятия гвардейцы-десантники продемонстрировали перед жителями и гостями города Суздаль показательные выступления с элементами рукопашного боя. В здании «Центр культуры и досуга» города Суздаль провели выставку современных образцов экипировки и парашютных систем специального назначения, ряд агитационных мероприятий с юнармейцами, учащимися средних общеобразовательных школ и студентами на тему: «Военная служба по контракту — твой выбор!», а также были проведены уроки мужества.

В тот же день для участников команды была организована экскурсия по городу Суздаль, входящим в Золотое кольцо России, где военнослужащие познакомились с уникальными памятниками архитектуры: «Суздальский кремль», «Спасо-Евфимиев монастырь» и посетили Музей деревянного зодчества.

Уже сегодня гвардейцы отправятся в путь по маршруту марш-броска, в ходе которого им предстоит преодолеть не одну сотню километров.

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