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15.02.2020 (20:40)

Курсанты РВВДКУ имени генерала армии В.Ф.Маргелова провели комплекс военно-патриотических и культурно-массовых мероприятий в г. Обнинске

В рамках масштабного комбинированного марш-броска команд Воздушно-десантных войск, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 90-летию со дня образования Воздушно-десантных войск, курсанты Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф.Маргелова провели комплекс военно-патриотических и культурно-массовых мероприятий в г. Обнинске.

Взяв старт от городского Дома спорта, десантники прошли по улицам города до мемориального комплекса, посвященного воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны, где состоялся торжественный митинг и возложение цветов к «Вечному огню».

Воины-десантники продемонстрировали перед собравшимися приемы армейского рукопашного боя. Все желающие смогли ознакомиться с экспозицией выставки образцов стрелкового вооружения, средств десантирования и экипировки военнослужащих ВДВ различных воинских специальностей.

По окончании торжественных мероприятий, вокально-инструментальные ансамбли училища «Крылатая пехота» и «Контакт», совместно с художественными коллективами города Обнинска, выступили с концертной программой.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-десантные войска
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