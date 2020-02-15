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15.02.2020 (23:10)

Знаменитый композитор и певец Александр Морозов подарил филиалу Центрального Военно-Морского Музея "Дорога жизни" свою новую песню "Ладога"

В  Санкт-Петербурге, в филиале Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого "Дорога жизни" состоялась встреча с народным артистом России Александром Сергеевичем Морозовым, композитором и певцом, чьи музыкальные произведения известны широкому кругу слушателей как в России, так и далеко за ее пределами.

За сорок лет творческой деятельности он создал более тысячи песен. Среди них "Малиновый звон", "Душа болит", "Фантазер", "Камушки" и много других всенародно любимых песен. В ходе встречи Александр Морозов решил сделать подарок музею - подарить песню "Ладога". Это была премьерная демонстрация только что созданной песни, которая, безусловно, приурочена к 75-летию Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Посетители и зрители, присутствовавшие на премьере песни, высоко оценили это музыкальное произведение. По словам заведующего филиалом Виктора Березняцкого, "эта песня может стать достойным гимном музея "Дорога жизни".

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-Морской Флот , Музеи
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