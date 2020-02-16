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16.02.2020 (00:00)

Главком ВМФ России Адмирал Евменов совершит рабочий визит в Республику Куба

16 февраля 2020 г. начинается шестидневный рабочий визит Главнокомандующего Военно-Морским Флотом России Адмирала Николая Евменова в Республику Куба.

Визит состоится по приглашению кубинской стороны.

В ходе визита Адмирал   Николай Евменов проведет ряд встреч с руководством оборонного ведомства Республики Куба а также  посетит различные объекты и подразделения Революционных Военно-Морских Сил.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-Морской Флот
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