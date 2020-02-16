16.02.2020 (02:00)

Астраханские летчики приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных ветерану Вооруженных Сил СССР

Военнослужащие Центра боевой подготовки и боевого применения Воздушно-космических сил приняли участие в открытие школьной «Парты Героя» имени Олега Никитина в средней общеобразовательной школе №1 города Астрахань.

Торжественная церемония прошла с участием регионального юнармейского отряда «Взлет».

Парта Героя – ученическая парта с размещенной на ней информацией о заслуженном человеке, имеющим непосредственное отношение к школе и вошедшим в историю Отечества или являющимся героем нашего времени.

Поддержать и поздравить свой подшефный юнармейский отряд «Взлет» с этим важным событием пришли и военнослужащие центра истребительной авиации Воздушно-космических Сил.

Для юнармейцев Воздушно-космических Сил, таким героем стал патриот младший сержант Олег Никитин. Олег хорошо учился и увлекался музыкой. Закончив школу, поступил в техникум, а после юноша пополнил ряды российской армии в Афганистане. Молодой парень служил в 181 стрелковом полку, принимал участие в 3 боевых операциях. Проявил себя как стойкий и храбрый воин. Погиб при выполнении боевого задания. Награжден Орденом Красной Звезды (посмертно).

В торжественной обстановке в кругу педагогов, наставников и мамы Олега Никитина ребята презентовали «Парту Героя». Право сесть за нее получил ученик 6 «В» класса Максим Шевкунов. Мальчик хорошо учится, дисциплинированный и ответственный. Пользуется большим уважением у сверстников. Активно учувствует в жизни Юнармии.

Старший лейтенант Ковалев Алексей, выразил благодарность руководству школы за совместное воспитание юных защитников Отечества. А ребятам посоветовал любить свою Отчизну, стремиться к знаниям, проявлять свои таланты в творчестве, в учебе и быть достойными гражданами страны!

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