16.02.2020 (01:00)

Более 300 военнослужащих и 40 единиц боевой и специальной техники приняли участие в тактическом учении отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения из Улан-Удэ

В соответствии с планом боевой подготовки Воздушно-десантных войск и отдельного гвардейского соединения ВДВ из Улан-Удэ, 15 февраля с.г. на полигоне «Сосновый бор» в Республике Бурятия завершено тактическое учение подразделений парашютно-десантного батальона соединения со средствами усиления.

Основная цель мероприятия – совершенствование навыков действий военнослужащих в обстановке, максимально приближенной к боевой, а также дать практику командирам подразделений в управлении подчиненными подразделениями в бою.

Учения гвардейцев-десантников прошли с практическим десантированием личного состава. Также при этом были отработаны действия по захвату и уничтожению объектов условного противника в районе десантирования. После чего десантники совершили марш, в ходе которого преодолели зараженные участки местности и обработали действия при огневом налете противника на колонну. Совершив марш, подразделения соединения развернулись в боевой порядок и перешли в наступление, уничтожив условного противника. После выполнения поставленной задачи, десантники перешли к обороне и удерживали указанные позиции подхода основных сил соединения.

В ходе учения командиры подразделений уверенно ориентировались в быстро меняющейся обстановке, своевременно использовали основные и приданные силы и средства, грамотно управляя ими и применяя смелые и нестандартные решения. Личный состав справился со всеми поставленными задачами, цели учений достигнуты.

Обстановка на полигоне была максимально приближена к боевой: оборудованы минные поля, проволочные заграждения и препятствия. Всего для участия в учении было привлечено более 300 военнослужащих, задействовано около 40 единиц техники, в том числе боевые машины десанта БМД-2 и самоходные артиллерийские установки 2С9 «Нона».

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