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16.02.2020 (01:00)

На космодроме Плесецк проходит месячник сплочения воинских коллективов

В течение февраля на космодроме Плесецк проводится Месячник сплочения воинских коллективов и предупреждения нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими.

В мероприятии задействованы около 2000 военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, более 1000 солдат и сержантов контрактной службы и свыше 2500 офицеров.

Основной задачей Месячника является совершенствование деятельности должностных лиц по поддержанию уставного порядка и укреплению воинской дисциплины, профилактике преступлений в сфере межличностных отношений военнослужащих, недопущению конфликтов между военнослужащими различных национальностей.

В 2020 году, в год «Памяти и славы» для нашей страны, программа мероприятий Месячника приурочена к 75-летней годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

В ходе Месячника спланировано проведение Недели правовых знаний с участием руководящего состава воинских частей, а также представителей военной прокуратуры, военного суда, военного следственного отдела и военной полиции.

После окончания Месячника будет проведён всесторонний анализ эффективности проведенных мероприятий в воинских частях и подразделениях космодрома,  подведены итоги и сделаны соответствующие выводы, которые в дальнейшем смогут помочь усовершенствованию форм и методов проведения мероприятий по сплочению воинских коллективов.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Плесецк , ВКС
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