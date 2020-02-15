15.02.2020 (19:30)
Курсанты Военной академии РХБ защиты почтили память погибших Россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества
В день 31-ой годовщины вывода советских войск из Республики Афганистан и памяти погибших Россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества курсанты Военной академии радиационной, химической и биологической защиты приняли участие в памятном митинге у обелиска войнам афганцам, в Костроме.
Военнослужащие Военной академии, представители общественных объединений и организаций, воспитанники Военно-патриотического движения «Юнармия», участники митинга почтили память погибших минутой молчания, возложили гирлянду, цветы и венки к памятному обелиску.
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