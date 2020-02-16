16.02.2020 (00:00)

В Саратовской области прошли мероприятия, посвященные Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

В Саратовской области на базе соединения дальней авиации и в городе Энгельс прошли мероприятия, посвященные памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

В них приняли участие командный и личный состав соединения дальней авиации, представители городской администрации, ветеранских и общественных организаций, а также движения Юнармия.

«Ветераны, военнослужащие, выполнявшие свой воинский долг за пределами Отечества, являются примером для всех нас. Они, не задумываясь, рисковали своей жизнью и отдавали ее, защищая интересы нашей Родины. Это настоящие мужчины и патриоты. Здоровья тем, кто выжил и вернулся на свою землю. И вечная память погибшим» – подчеркнул в ходе своего выступления командир соединения дальней авиации полковник Олег Пчела.

После проведения митинга для гостей мероприятия был организован памятный концерт с участием военнослужащих и городских творческих коллективов.

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