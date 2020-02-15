15.02.2020 (20:45)

Командование ЮВО в 31-ю годовщину вывода Советских войск из Афганистана почтило память воинов-интернационалистов

В парке Плевен Ростова-на-Дону прошла торжественная церемония возложения цветов и венков к памятнику воинам-интернационалистам. На памятном митинге присутствовали командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-полковник Александр Дворников, офицеры штаба округа, ветераны Афганистана, матери и родственники военнослужащих, юнармейцы и школьники.

Участники церемонии почтили память жертв Афганской войны минутой молчания, после чего под звуковое сопровождение военного оркестра возложили венки и цветы к мемориальному комплексу.

Как вспоминали ветераны Афганистана, в горячую точку было отправлено около 6 тыс. ростовчан. При выполнении интернационального воинского долга погибли около 200 человек. За боевые заслуги многие военнослужащие из Ростова-на-Дону были награждены орденами и медалями, некоторые — удостоены звания Героя Советского Союза.

Также в гарнизонах ЮВО состоялись мероприятия, посвящённые Дню памяти военнослужащих, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

Во время утренних построений личного состава в соединениях и воинских частях, в том числе и на российских военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии, военнослужащие почтили память погибших воинов-интернационалистов минутой молчания.

Справочно:

15 февраля 1989 года — был официально завершен вывод Советских войск из Демократической Республики Афганистан. Эта дата стала памятным днем о воинах, погибших во время исполнения интернационального долга в Афганистане. Традиционно в этот день вспоминают советских и российских участников всех вооруженных конфликтов, произошедших после Великой Отечественной войны.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице