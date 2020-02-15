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15.02.2020 (22:49)

Комиссия Командования РВСН определяет разработки на Международный военно-технического форум «Армия-2020»

Специальная комиссия из числа представителей   Командования Ракетных войск стратегического назначения определяет победителей, которые представят свои разработки на выставочной площадке Международного военно-технического форума «Армия-2020».

В рамках «Дня инноваций», который прошел в Военной академии РВСН, был проведён конкурс по отбору лучших экспонатов, изобретений
и перспективных разработок научных сотрудников РВСН.

В ходе мероприятия были продемонстрированы устройства повышенной информационной скрытости и обработки оптической информации, способы защиты от коррозии и восстановления поверхности теплообменника, оптико-электронный датчик скорости, портативный импульсно-периодический полупроводниковый лазерный излучатель и многие другие инновационные разработки.  Многие из них уже завоевали признание на международных и всероссийских выставках.

В этом году выставочная экспозиция академии будет посвящена
75-летию Победы в Великой Отечественной войне, её вкладе в подготовку высококвалифицированных офицерских кадров для артиллерии и Ракетных войск стратегического назначения и 200-летию со дня образования.

Наиболее интересным и важным мероприятием на форуме станет круглый стол по линии академии «Информационные технологии
и искусственный интеллект в системе военного образования: тенденции
и инновации», по результатам которого планируется выработать направления развития и возможности использования искусственного интеллекта при   решении задач РВСН.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН , Военная академия
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