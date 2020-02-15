15.02.2020 (22:49)

Комиссия Командования РВСН определяет разработки на Международный военно-технического форум «Армия-2020»

Специальная комиссия из числа представителей Командования Ракетных войск стратегического назначения определяет победителей, которые представят свои разработки на выставочной площадке Международного военно-технического форума «Армия-2020».

В рамках «Дня инноваций», который прошел в Военной академии РВСН, был проведён конкурс по отбору лучших экспонатов, изобретений

и перспективных разработок научных сотрудников РВСН.

В ходе мероприятия были продемонстрированы устройства повышенной информационной скрытости и обработки оптической информации, способы защиты от коррозии и восстановления поверхности теплообменника, оптико-электронный датчик скорости, портативный импульсно-периодический полупроводниковый лазерный излучатель и многие другие инновационные разработки. Многие из них уже завоевали признание на международных и всероссийских выставках.

В этом году выставочная экспозиция академии будет посвящена

75-летию Победы в Великой Отечественной войне, её вкладе в подготовку высококвалифицированных офицерских кадров для артиллерии и Ракетных войск стратегического назначения и 200-летию со дня образования.

Наиболее интересным и важным мероприятием на форуме станет круглый стол по линии академии «Информационные технологии

и искусственный интеллект в системе военного образования: тенденции

и инновации», по результатам которого планируется выработать направления развития и возможности использования искусственного интеллекта при решении задач РВСН.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице