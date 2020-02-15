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15.02.2020 (22:41)

В РВСН пройдет отборочный этап конкурса «Безопасная среда»

В Ракетных войсках стратегического назначения пройдет отборочный этап конкурса на лучшее подразделение химической разведки и на лучший расчет специальной обработки в рамках подготовки к Всеармейскому конкурсу «Безопасная среда».

В ходе состязаний каждый экипаж продемонстрирует свои навыки на специальном маршруте, оборудованном площадками для отбора проб условно зараженного грунта, поиска радиоактивных источников на местности и на технике, также определят наличие отравляющего вещества в воздухе.

На этапе экстремальной езды участникам предстоит преодолеть ров, эскарп, траншею, габаритный тоннель, участок искусственных неровностей, завал, проход в минно-взрывном заграждении, ограниченный извилистый проезд.

Затем участникам конкурса в средствах защиты органов дыхания нужно будет преодолеть огненно-штурмовую полосу, оборудованную канатной сеткой, проходом через овраг по бревну, огненным препятствием и разрушенным зданием. На огневом рубеже военнослужащие выполнят стрельбы из стрелкового оружия по шести мишеням на удалении 100 метров.

Соревнования предусматривают выполнение более чем 20 нормативов по вождению, огневой подготовке, а также по РХБ защите. Состязания позволяют продемонстрировать умение управлять вверенной специальной техникой в нестандартных условиях.

Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения
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Метки:
РВСН , Безопасная среда , Конкурсы
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