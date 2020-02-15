15.02.2020 (22:34)

Российские военнослужащие в Приднестровье приняли участие в памятных мероприятиях по погибшим в боевых действиях за пределами России

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) почтили память советских войск, выполнявших интернациональный долг в Республике Афганистан.

Памятные мероприятия, в которых приняли участие российские военнослужащие во главе с начальником ОГРВ ПРРМ полковником Дмитрием Зеленковым, представители силовых ведомств региона, а также молодежные движения и общественные организации начались с шествия в составе колоны по центральной площади города Тирасполь к Мемориалу Славы.

После митинга-реквиема участники митинга возложили цветы к памятнику «Сынам Отечества – воинам афганской войны».

Российские военнослужащие в Приднестровье регулярно принимают участие в мероприятиях, посвященных памятным датам и дням воинской славы Российской Федерации.

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