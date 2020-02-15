15.02.2020 (21:33)

В Нижегородской области танки остановили массированное наступление противника, применив «танковую карусель»

В Нижегородской области на полигоне «Мулино» отдельная танковая бригада гвардейской танковой армии Западного военного округа провела боевые стрельбы из танков Т-72Б3 с применением метода повышенного темпа стрельбы «танковая карусель».

По замыслу занятий танкисты находились в обороне, их задачей было отразить атаку мотострелкового батальона с поддержкой бронетанковых сил. При приближении условного противника на прицельное расстояние выстрела экипажи получили команду «Огонь!» и приступили к уничтожению живой силы и бронетехники условного противника осколочно-фугасными и бронебойными снарядами.

В рамках проведения занятий танкисты выполнили более 200 выстрелов из 125-мм орудий танков Т-72Б3. Особенностью выполнения стрельб методом «танковой карусели» является попарная, поочередная стрельба танков. Это позволяет накрыть условного противника непрерывным огнем и компенсировать время перезарядки.

Всего в стрельбах приняло участие более 300 военнослужащих и более 80 единиц военной и специальной техники отдельной танковой бригады гвардейской танковой армии ЗВО.

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