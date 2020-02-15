15.02.2020 (21:11)

200 спортсменов из трех регионов страны поборются за Кубок ЦВО по лыжным гонкам

В Екатеринбурге на лыжной базе спортивного центра ЦСКА состоится 27-й Кубок Центрального военного округа по лыжным гонкам, посвящённый памяти Героя Советского Союза Юрия Исламова.

В соревнованиях примут участие около 200 военнослужащих от соединений и воинских частей ЦВО, курсанты военных вузов, воспитанники Екатеринбургского суворовского военного училища (СВУ), а также представители спортивных клубов из Свердловской, Челябинской и Тюменской областей. Участникам предстоит преодолеть дистанцию в 5000 метров для женщин и 10 000 метров для мужчин. Кроме того, в соревнованиях планируется участие бронзового призера Олимпийских игр 2006 года Ивана Алыпова.

Герой Советского Союза Юрий Исламов был призван в армию из Свердловской области в 1986 г. 31 октября 1987 г. в Афганистане на тропе близ кишлака Дури группа спецназа «Каспий» под командованием старшего лейтенанта Олега Онищука, в которую входил и Юрий Исламов, остановила для досмотра караван, полный оружия и боеприпасов. В ходе завязавшегося боя душманы подтянули подкрепление. Группа спецназа была окружена, стала пробиваться сквозь кольцо врагов. Юрий остался для прикрытия группы. Когда закончились патроны, он отбивался гранатами, оставив последнюю для себя и окруживших его врагов.

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