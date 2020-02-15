15.02.2020 (20:51)

Военнослужащие ЦВО возложили цветы к обелиску воинам погибшим в локальных конфликтах

Командование и личный состав 41 общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО) приняли участие в торжественном мероприятии, посвящённом 31 годовщине вывода войск из Афганистана.

Митинг начался с минуты молчания в дань памяти о погибших, затем все присутствующие возложили цветы и венки к Вечному огню. В мероприятии приняли участие заместитель командующего 41 ОА генерал-майор Алексей Подивилов, личный состав гарнизона, ветераны Вооруженных Сил, представители администрации города, рота почетного караула Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ), участники ВВПОД «Юнармия», а также жители столицы Сибири.

Торжественное мероприятие по возложению венков и цветов к Вечному огню на Монументе Славы приурочено к 31-летию вывода советских войск из Афганистана.

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