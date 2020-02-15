15.02.2020 (20:40)

В Кантемировской дивизии ЗВО уничтожили условного противника на расстоянии 2 тысяч метров из 30-мм автоматических пушек

В Подмосковье прошли стрельбы боевых машин пехоты БМП-2 Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа на мотострелковых направлениях полигона «Головеньки».

Более 30 боевых машин поочередно вели огонь по целям, обозначающим легкобронированную технику условного противника. Особенностью стрельб стала проверка меткости наводчиков при стрельбе на большие расстояния. Мишени появлялись в 2 тыс. метров от рубежа открытия огня. Короткими очередями из 30-мм автоматических пушек все мишени были уничтожены.

В стрельбах приняло участие свыше 150 военнослужащих и более 50 единиц вооружения, военной и специальной техники Кантемировской дивизии гвардейской танковой армии ЗВО.

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