15.02.2020 (20:27)

Военнослужащие ЦВО приняли участие в памятных мероприятиях, посвященных выводу советских войск из Афганистана в Екатеринбурге

Памятный митинг, посвященный 31-ой годовщине вывода советских войск из Афганистана, прошел у мемориала «Черный тюльпан» в центре уральской столицы.

В мероприятии приняли участие заместитель командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-лейтенант Евгений Поплавский, военнослужащие Екатеринбургского гарнизона, курсанты военного учебного центра Уральского федерального университета, представители администрации Свердловской области, ветеранских и общественных организаций ветераны и инвалиды боевых действий, члены семей погибших.

В проведении памятного мероприятия также приняли участие военнослужащие роты почетного караула и сводного оркестра ЦВО.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице