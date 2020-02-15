15.02.2020 (20:27)
Военнослужащие ЦВО приняли участие в памятных мероприятиях, посвященных выводу советских войск из Афганистана в Екатеринбурге
Памятный митинг, посвященный 31-ой годовщине вывода советских войск из Афганистана, прошел у мемориала «Черный тюльпан» в центре уральской столицы.
В мероприятии приняли участие заместитель командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-лейтенант Евгений Поплавский, военнослужащие Екатеринбургского гарнизона, курсанты военного учебного центра Уральского федерального университета, представители администрации Свердловской области, ветеранских и общественных организаций ветераны и инвалиды боевых действий, члены семей погибших.
В проведении памятного мероприятия также приняли участие военнослужащие роты почетного караула и сводного оркестра ЦВО.
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