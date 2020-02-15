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15.02.2020 (20:18)

Военнослужащие Объединенной российской военной базы "Кант" навестили мать лейтенанта Марковского Виктора Петровича, погибшего при исполнении воинского долга в Афганистане в 1988 году

Вместе с российскими военнослужащими навестить мать танкиста-героя приехали представители Союза десантников Кыргызстана, руководители патриотических клубов и общественных организаций. Затем они с матерью воина-афганца возложили цветы к его могиле на кладбище в городе Кант.

Марковский Виктор Петрович, лейтенант, командир танковой роты, окончил Ташкентское командное училище.

Принимал участие в 14 боевых операциях. В наградном листе офицера сказано, что он, умело командуя ротой, проявил себя смелым и решительным командиром.

8 мая 1988 года со своим подразделением участвовал в засадных действиях на караванном пути в районе населенного пункта Чахарсары. При захвате одного из караванов мятежники яростно сопротивлялись. Танк командира роты подвергся сильному минометному обстрелу, заряжающий был тяжело ранен. Храбрый офицер вынес подчиненного в укрытие и оказал помощь, но сам получил тяжелые ранения, от которых скончался.

Командованием представлен к награждению орденом Красного Знамени (посмертно).

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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