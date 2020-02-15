15.02.2020 (20:07)

Артиллеристы ЦВО провели генеральную репетицию праздничного салюта в Сибири

Артиллеристы 41 общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО) провели генеральную репетицию праздничного салюта, который состоится 23 февраля в Новосибирске, в честь Дня защитника Отечества.

Завершающая репетиция салютных расчетов проходила вечером на полигоне «Юргинский» в Кемеровской области. Военнослужащие выполнили залпы из 122- мм гаубиц Д-30.

К 23 февраля артиллеристы совершат марш в Новосибирск, где будут проходить праздничные мероприятия. Салютные установки разместят на левом берегу Оби около городского пляжа «Наутилус».

Световое представление состоится в 21 час по местному времени. Длительность праздничного салюта составит 20 минут, за время которого будет совершено 30 залпов из гаубиц, а из салютных установок в небо будет выпущено более 800 фейерверков «Вега» и «Ассоль».

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