15.02.2020 (19:34)

В Таманской мотострелковой дивизии ЗВО прошли занятия со снайперами

В Подмосковье на полигоне «Алабино» прошли специальные занятия по подготовке снайперов Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа.

В ходе занятий военнослужащие учились наносить скрытные удары по живой силе условного противника на расстояниях от 500 до 1000 метров. Особенностью занятий стала проверка навыков маскировки руководителями занятий. Снайперам необходимо было занять огневую позицию и замаскироваться с учетом ландшафта местности. Необнаруженные руководителем занятий военнослужащие получили «зачёт» на этом этапе подготовки.

Боевая стрельба велась из 7,62-мм снайперских винтовок Драгунова (СВД) в светлое и темное время суток с применением дневных и ночных приборов наблюдения и прицелов.

Всего в занятиях приняло участие более 80 военнослужащих Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии ЗВО.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице